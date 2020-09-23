«От освидетельствования отказался». В Прикамье произошло ДТП с пострадавшими

Водитель "Приоры" выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и сплошной линии разметки.

В Березовском районе произошло ДТП с пострадавшими. 22 сентября в 15.30 на дороге Кунгур-Соликамск 52-летний водитель «Приоры» превысив скорость, выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и сплошной линии разметки. Он врезался в «ВАЗ-210540», в котором были 30-летняя женщина-водитель и ее 53-летняя пассажирка. Обе получили травмы, медики назначили им амбулаторное лечение.

Водитель «Приоры» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

- В отношении него составлен протокол, возбуждено дело об административном правонарушении, по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщает ГУ МВД по Пермском краю.