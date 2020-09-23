В Пермском крае бывшего чиновника будут судить за ущерб в 8 млн рублей

Уголовное дело направлено в Очерский районный суд. Фото: Василий Вахрин

В Очере бывшего чиновника обвиняют в халатности и причинении особо крупного ущерба. Возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что в июле 2019 года обвиняемый, занимая должность председателя комитета имущественных отношений администрации Очерского муниципального района, подписал договор купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, не проверив при этом содержание документа.

Сделка состоялась без проведения торгов и, в нарушение Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», право собственности на земельный участок площадью свыше 8 га было зарегистрировано за главой одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

- Действиями бывшего чиновника муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей. На спорный земельный участок наложен арест, - сообщает Прокуратура Пермского края. Уголовное дело направлено в Очерский районный суд.