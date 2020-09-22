«Он всегда ночевал только дома». В Пермском крае четыре дня ищут 23-летнего парня

Пропавший молодой человек. Фото предоставлено родственниками

В Кунгуре четвертый день ищут 23-летнего Никиту Панкратова. 18 сентября молодой человек ушел из частного дома по адресу переулок Полетаевский и пропал.

- В тот день он был дома с бабушкой, - вспоминает мама пропавшего парня Наталья. - Ушел он один или за ним кто-то пришел, неизвестно. Бабушка спала и услышала только звук закрывающейся двери, это было примерно в 15.00.

Наталья добавляет, что друзей у Никиты толком нет, а телефон он сломал несколько дней назад.

- Он всегда приходил домой, хоть поздней ночью, но приходил, ни разу за всю жизнь он не ночевал вне дома, - рассказывает Наталья. - У него есть два близких приятеля, но они тоже не знают, куда он пропал. Дальше Кунгура, думаю, он тоже не мог никуда уехать, он у меня домашний. Вчера я написала заявление в полицию.

Никита был одет в черную с цветными вставками ветровку, черные джинсы, красные кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщать по телефону: 8-992-201-87-52.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского и 18-летней Ирины Ханган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поиски пропавшей молодой пары из Пермского края окончены

Ребята должны были вернуться из Питера в Чайковский, но перестали выходить на связь (подробнее...)