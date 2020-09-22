«Просмотрели камеры, искали водолазы». В Прикамье идут масштабные поиски 17-летнего подростка

Евгений Янковский. Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

В Пермском крае продолжаются масштабные поиски 17-летнего Евгения Янковского, который 26 июля вышел из своей квартиры в Мотовилихинском районе города в магазин за продуктами и исчез.

- В последний раз камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как подросток идет по проезжей части в сторону деревни Бобки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. – После этого его разыскивали сотрудники правоохранительных органов, кинологи и волонтеры. Они обследовали лесной массив, прилегающий к деревне, береговую линию реки Чусовая, проверили нерабочие пионерские лагеря. Для поисков привлекались водолазы, но установить местонахождение несовершеннолетнего так и не удалось.

Приметы пропавшего юноши: на вид 16-17 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. На затылке родимое пятно розового цвета.

Был одет: в утепленную куртку горчичного цвета, белую футболку с коротким рукавом, светлые джинсы, темные полукроссовки. С собой небольшой рюкзак черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят обращаться в следственный отдел по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК России по Пермскому краю по телефонам: 8(342)-249-54-55, 8(342)-263-43-00 или 102.