Райффайзенбанк составил карту пост-карантинного туризма 2020

Фото: Райффайзенбанк

Путешествия по России стали одним из главных трендов 2020 года, который сохранился даже после открытия границ с рядом зарубежных стран, показало исследование Райффайзенбанка. Самыми популярными направления для туристических поездок клиентов банка стали Петрозаводск, Иркутск и Калининград. Антирейтинг мест для путешествий составили Москва, Турция и Абхазия.

Райффайзенбанк проанализировал транзакционную активность клиентов в мае—августе 2020 года и составил топ самых популярных туристических направлений, где активнее всего тратили жители других регионов. По данным исследования, значительней всего летом 2020 года количество транзакций туристов увеличилось в Петрозаводске, Иркутске и Калининграде — здесь жители других городов расплачивались за товары и услуги в три с половиной раза чаще обычного.

При этом снижение транзакционной активности туристов было заметно по трем направлениям — в Москве, Абхазии и Турции. Границы с зарубежными странами были открыты в начале августа, но транзакционная активность сейчас там ниже, чем в прошлом году. При этом средний чек на одну операцию в Турции вырос на 70%, а Абхазии на 20%.

«Этим летом самым востребованным направлением среди наших путешественников стали Соловецкие острова. На втором месте по популярности запросов был Кольский полуостров. На третьем месте — Сахалин и Итуруп, а затем Алтай, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города России — примерно на одном уровне по количеству запросов», — отметил Михаил Кожухов, президент туристической компании «Клуб путешествий Михаила Кожухова».

На всех популярных направлениях туристы заметно увеличили траты в аптеках — рост количества транзакций здесь по сравнению с 2019 годом составил от 50% до 300%. Больше всего в аптеках расплачивались туристы в Петрозаводске, Иркутске и Калининграде. В то время как в Абхазии, Дербенте, Владивостоке, Москве и Коломне в этой категории туристы стали покупать меньше.

Быстрее всего средний чек рос в категории «туристические услуги» — главным образом, это расходы на отели. По сравнению с прошлым годом в Турции он увеличился на 124%, в Абхазии — на 105%, в Сочи — на 77%, в Санкт-Петербурге — на 45%, в Калининграде — на 44%, в Горно-Алтайске — на 39%.

При этом в городах Золотого Кольца и в Подмосковье на отели туристам приходилось тратить меньше. Так, во Владимире средний чек в этой категории увеличился только на 5%, в Коломне — на 1%. Однако в некоторых городах средняя сумма проживания в отеле даже уменьшилась: в Минеральных Водах на 32%, в Москве на 20%, в Петрозаводске на 62%.а