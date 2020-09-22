«Будет создана конфликтная комиссия». В администрации Перми прокомментировали драку второклассников

Пострадавший второклассник госпитализирован с сотрясением мозга. Фото: Василий Вахрин

В Перми на уроке английского языка в лицее № 3 в Индустриальном районе подрались два второклассника. Один увидел у другого двойку в дневнике и сказал об этом вслух. На это двоечник скинул одноклассника со стула и начал избивать его.

Позже выяснилось, что у пострадавшего сотрясение мозга. Сейчас ребенок в больнице.

- 21 сентября в департаменте образования администрации Перми состоялась встреча руководителя ведомства с семьей пострадавшего мальчика, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе администрации Перми. - Хронологию событий рассказала мама ученика, также были заслушаны члены администрации образовательного учреждения.

В итоге администрации лицея №3 было поручено в кратчайшие сроки закончить расследование происшествия. Руководство лицея должно в срок до 25 сентября дать правовую оценку действиям учителя английского языка и классного руководителя и представить выводы по сложившейся ситуации.

Также в лицее будет создана конфликтная комиссия для урегулирования ситуации, для корректировки воспитательной работы будет подключен родительский актив класса.