«Перенос игр согласован». Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» уходит на карантин по COVID-19

Несколько игроков "Молот-Прикамье" получили положительный тест на коронавирус. Фото: группа клуба ВК.

21 сентября игроки команды «Молот-Прикамье» после возвращения с четырехматчевой выездной серии в Кургане, Челябинске, Орске и Учалах прошли исследование на COVID-19.

- 16 сентября команда вернулась, а 21-го прошла очередное тестирование методом ПЦР, - сообщается на официальном сайте ХК «Молот-Прикамье». - В результате было выявлено несколько случаев заболевания коронавирусом. Теперь представители клуба, чьи тесты дали положительный результат, а также находившиеся в первом круге контактов находятся на карантине.

Запланированная домашняя серия игр, которая должна была пройти в Перми с 23 по 27 сентября, будет отменена. Перенос игр согласован с Высшей хоккейной лигой.

- Информация по поводу возврата денег за билеты в ближайшее время будет опубликована на официальных ресурсах ХК «Молот-Прикамье», - сообщили в клубе.