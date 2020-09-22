На улице Героев Хасана в Перми временно ограничат движение транспорта

В Перми с 25 по 28 сентября на улице Героев Хасана планируется ограничение движения транспорта. Фото: архив "КП"

В Перми с 25 по 28 сентября на улице Героев Хасана планируется ограничение движения транспорта.

- Ограничения необходимы для производства работ на сетях газоснабжения в районе здания на улице Героев Хасана, 107в, а также для приведения в нормативное состояние временного покрытия проезжей части, - пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. - Изменится и движение некоторых автобусных маршрутов, об изменении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать поездки, выбрав один из возможных путей объезда: по улице Василия Васильева, Бродовскому тракту или Восточному обходу.