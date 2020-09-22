Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Министр территориальной безопасности Пермского края заразился COVID-19

Определяется круг контактных лиц
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Министер территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов почувствовал недомогание накануне.

Министер территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов почувствовал недомогание накануне.

22 сентября пресс-служба министерства территориальной безопасности сообщила, что у главы министерства диагностирован COVID-19.

- У министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова по результатам тестирования был подтвержден COVID-19, - говорится в сообщении. - Недомогание Виктор Батмазов почувствовал накануне, но ярко выраженных симптомов коронавируса у него не было.

Сейчас Виктор Батмазов находится дома, заболевание проходит бессимптомно, определяется круг контактных лиц, которые будут находиться под наблюдением специалистов.

Напомним, ранее «КП»-Пермь» писала о том, что коронавирусом заразились вновь избранный глава региона, депутаты и другие медийные лица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ждать ли пермякам вторую волну коронавируса

Пять вопросов о текущей ситуации в нашем регионе (Подробнее...)

Коронавирус в Пермском крае 2020: последние новости