Министр территориальной безопасности Пермского края заразился COVID-19

Министер территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов почувствовал недомогание накануне.

22 сентября пресс-служба министерства территориальной безопасности сообщила, что у главы министерства диагностирован COVID-19.

- У министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова по результатам тестирования был подтвержден COVID-19, - говорится в сообщении. - Недомогание Виктор Батмазов почувствовал накануне, но ярко выраженных симптомов коронавируса у него не было.

Сейчас Виктор Батмазов находится дома, заболевание проходит бессимптомно, определяется круг контактных лиц, которые будут находиться под наблюдением специалистов.

Напомним, ранее «КП»-Пермь» писала о том, что коронавирусом заразились вновь избранный глава региона, депутаты и другие медийные лица.

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