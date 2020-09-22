К концу недели во всех домах Перми должно быть тепло

Состояние батарей в квартирах полностью зависит от УК и ТСЖ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спустя неделю после начала отопительного сезона тепло подано во все школы и детсады, а также в 83 процента жилых домов. Причем теплоноситель подведен ко всем домам, и теперь состояние батарей в квартирах полностью зависит от УК и ТСЖ. Об этом сообщил заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин во время пленарного заседания гордумы.

- К концу недели отопление должно быть подано во все жилые дома Перми, - уточнил Игорь Субботин. - Главы районов совместно с прокурорами районов будут незамедлительно привлекать к ответственности руководителей недобросовестных управляющих организаций, которые затягивают сроки подачи тепла, ссылаясь на недостаточно холодную погоду.

Если все-таки отопление в вашем доме не будет подключено на этой неделе, можно обратиться с жалобой на «горячую линию» департамента ЖКХ администрации Перми по телефонам: 290-05-17, 212-69-76.

Также вплоть до 30 сентября с 10.00 до 12.00 в рабочие дни можно пожаловаться на отсутствие тепла в прокуратуру Перми по телефону 217-51-29 или в районные прокуратуры.