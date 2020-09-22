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Происшествия

В Перми из детского сада эвакуировали 240 детей

ЧП произошло на улице Беляева
Анна Маркова
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Короткое замыкание произошло на кухне детского сада.

Короткое замыкание произошло на кухне детского сада.

Фото: Василий Вахрин

В Перми в детском саду на улице Беляева произошло ЧП. Сегодня утром в 10.22 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре. Огнеборцы были на месте уже через пять минут. Они выяснили, что произошло короткое замыкание без горения электрической плиты в кухне на первом этаже.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений из детского сада самостоятельно эвакуировались 280 человек, из них 240 детей, - сообщили в МЧС. - В результате происшествия пострадавших нет.

ЧП