В Перми из детского сада эвакуировали 240 детей

Короткое замыкание произошло на кухне детского сада. Фото: Василий Вахрин

В Перми в детском саду на улице Беляева произошло ЧП. Сегодня утром в 10.22 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре. Огнеборцы были на месте уже через пять минут. Они выяснили, что произошло короткое замыкание без горения электрической плиты в кухне на первом этаже.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений из детского сада самостоятельно эвакуировались 280 человек, из них 240 детей, - сообщили в МЧС. - В результате происшествия пострадавших нет.