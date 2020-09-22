Торговый дом ПЗСП дарит многодетным семьям проекты коттеджей

Фото: АО «ПЗСП»

Одно из направлений деятельности ПЗСП – малоэтажное строительство. В настоящее время в копилке ПЗСП более 35 детально проработанных проектов коттеджей из газобетона площадью от 50 до 320 кв.м. Все проекты разработаны исходя из особенностей климата Пермского края – что влияет на толщину стен, утепление подвала и прочие характеристики будущего жилого дома.

Немаловажно, что все материалы, предусмотренные проектами: газобетонные блоки, плиты, перемычки, окна и двери - можно приобрести в Торговом доме ПЗСП. Помимо бесплатного проекта коттеджа Торговый дом ПЗСП предоставляет многодетным семьям скидку в 5% на окна и газобетонные блоки.

Фото: АО «ПЗСП»

Для получения скидки покупатели должны произвести оплату и отгрузку всего объема товара до 31 декабря 2020 года. При этом нужно подтвердить статус многодетной семьи, предъявив копии соответствующего удостоверения, либо копии свидетельств о рождении 3 и более детей, родителем которых является покупатель.

Напомним, ранее АО «ПЗСП» безвозмездно передал в собственность города Перми участок в Гамово для предоставления земли многодетным семьям. Соответствующее соглашение было подписано 8 сентября генеральным директором АО «ПЗСП» Алексеем Демкиным и главой города Перми Дмитрием Самойловым. Площадь участка составляет более 12 га, что позволит обеспечить землей более 100 многодетных семей.