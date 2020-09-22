Брошенный хозяином в Чусовом передвижной зоопарк поехал гастролировать по Пермскому краю

В зоопарке содержатся крокодилы и десятки других зверей.

Передвижной зоопарк, который застрял в Чусовом из-за пандемии, наконец-то поехал дальше. 21 сентября выставка, которая открылась на три недели в Чусовом будет гастролировать по другим городам Прикамья. Сегодня они отправятся в Лысьву.

Напомним, выставка экзотических животных, где содержатся обезьяны, еноты, шиншиллы, белки, кролики, морская свинка, хорек, дикобразы, крокодилы, удавы, игуаны, попугаи, павлин и декоративные голуби и другие животные, с начала пандемии находится в Чусовом. Хозяин бросил их на произвол судьбы. Не умереть с города им помогали местные жители, приносили деньги на еду, овощи, фрукты, мясо. Все это время со зверями была Лариса Варанкина. Неравнодушная женщина каждый день варила большую кастрюлю каши с овощами и привозила животным, помогала убирать за ними, организовала повторные прививки, решала любые их проблемы.

- Душа не на месте, как они там будут, - говорит Лариса. - Один работник остался на всех животных - это очень тяжело, ему помощник нужен. На второго у хозяина нет денег. Ведь он так и не объявился. У меня с ним связи нет, работник с ним общается. Наняли машину, будут перевозить зверей в Лысьву.