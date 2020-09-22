Фото: screenshot видео Пермской дирекции дорожного движения

На камеры Пермской дирекции дорожного движения попал момент ДТП, где подростка сбивает отечественная легковушка.

Напомним, в воскресенье, 20 сентября, в Перми на перекрестке улиц Ленина и Крисанова подросток, одетый в синий плед на голый торс, на глазах у прохожих кидался под машины.

- Прыгнул на новенькую «Ладу Весту». Немного ее помял, встал, оправился и пошел по проезжей части улицы Ленина в сторону Перми-2. Там в районе «Лукойла» его добила «Газель». Мальчика увезли на скорой, водители в шоке, - сообщил очевидец произошедшего.

Что побудило подростка бросаться под машины, пока неизвестно. В ближайшее время в министерстве здравоохранения расскажут о состоянии мальчика.

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