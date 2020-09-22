«Угрожал ножом и выхватил деньги». В Перми разыскивают мужчину, напавшего на магазин

Мужчину разыскивает полиция.

В Перми, 10 сентября, в 17.50 в продуктовый магазин на улице Автозаводская, 2 ворвался мужчина с ножом. Угрожая продавцу расправой, он выхватил деньги из кассы и убежал.

На вид 25 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения. Был одет в черную шапку с эмблемой и кантом светлого цвета, кофту болотного цвета, черные спортивные штаны, на ногах обувь черного цвета с белой подошвой.

- Всем, кто обладает информацией об этом человеке, просьба позвонить по телефонам: 8999-363-51-21, либо 102, - сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.