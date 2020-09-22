В Пермской гордуме выбрали нового председателя комитета по городскому хозяйству

- Фото: Василий Вахрин

На пленарном заседании Пермской городской Думы состоялись выборы нового председателя комитета по городскому хозяйству.

Прежний руководитель – Вячеслав Григорьев - 13 сентября был избран в Законодательное собрание по округу №2 в ходе довыборов в ЗС. Пермские депутаты удовлетворили его заявление о сложении полномочий, а затем единогласно проголосовали за назначение на пост председателя комитета депутата гордумы Александра Филиппова.

- Комитет по городскому хозяйству – один из ключевых, - отметил Александр Филиппов. – Постараюсь не снижать достигнутую в его работе планку и не разочаровать коллег и избирателей.