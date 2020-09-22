У главы Добрянского округа подтвердился коронавирус

Глава Добрянского округа Константин Лызов заразился коронавирусом. Фото: страница в "Инстаграм" Константина Лызова.

Еще один случай COVID-19 в рядах пермской власти. Опасной инфекцией заразился Главы Добрянского округа Константин Лызов. Об этом он сообщил в «Инстаграм».

«Несмотря на всем меры предосторожности, у меня подтвердился COVID-19. В настоящее время я прохожу лечение в краевои больнице. Надеюсь на скореи шее выздоровление и возвращение к работе. Берегите себя и своих близких!», - написал Лызов.