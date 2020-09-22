Пермячка въехала в дорожный знак на Комсомольском проспекте

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 22 сентября, в 0.45 по Комсомольскому проспекту в направлении улицы Глеба Успенского ехал автомобиль «Рено Логан». За рулем была 54-летняя женщина. Она не справилась с управлением и врезалась в стойку дорожного знака. В результате пострадала 43-летняя пассажирка. Она получила травму ноги и грудной клетки. Ее госпитализировала в больницу «скорая».

- В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.