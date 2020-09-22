Синоптики обещают жителям Пермского края «золотую осень»

Сухая погода в Прикамье установится в четверг. Фото: Василий Вахрин

Пермяки все-таки еще могут надеется на то, что еще застанут теплые дни. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что начало недели 21–23 сентября будет дождливым, ветреным и прохладным местами с заморозками до –2°С.

С четверга 24 сентября начнется перестройка погоды и над Прикамьем установится антициклон до конца сентября. Нас будет радовать солнечная сухая погода. Температура воздуха в ночные часы ожидается на уровне 0…+6°С, днем 24 сентября 7–12°С, 25–27 сентября 12–17°С.