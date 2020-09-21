Университет не планирует переходить на удаленный режим работы, если число заболевших не будет расти. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В пермском политехе у восьми студентов и троих сотрудников подтвержден коронавирус.

- Ребята, а также группы, в которых они учатся, переведены на дистанционное обучение. Сотрудники также изолированы, и в данный момент проходят лечение. Контактировавшие с заболевшими лица находятся под наблюдением. Что касается иностранных студентов, часть из них, присутствующая в Перми, проходит обучение в очном формате. Те студенты, которые на данный момент находятся за границей и не могут по явным причинам ходить на занятия, обучаются в дистанционном режиме, - сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

В вузе добавили, что университет не планирует переходить на удаленный режим работы, если число заболевших не будет расти.

- В целом для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в вузе регулярно дезинфицируются помещения, а на территории действует строгий масочный режим и обязательная термометрия всех присутствующих, - поясниди в пресс-службе политеха.

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