«Отправили на доработку». В Перми памятник ВДВ демонтировали сразу после установки

Скульптор Алексей Залазаев обнаружил техническое несоответствие конструкции крепления и несоответствие сценического образа заявленному. Фото предоставлено подписчиком «КП»

В Перми в субботу, 19 сентября, на бульваре Советской Армии установили памятник Воздушно-десантным войскам и их основателю Герою Советского Союза Василию Маргелову. Однако через час после установки пятиметровый памятник демонтировали и увезли на доработку.

- При приемке памятника скульптор Алексей Залазаев обнаружил техническое несоответствие конструкции крепления и несоответствие сценического образа заявленному. Как отмечает скульптор, несоответствия небольшие, однако, в целях безопасности для окружающих, необходима доработка. Поскольку исправить на месте это было невозможно, руководством регионального союза десантников России было дано разрешение, чтобы вернуть бронзовую скульптуру на доработку в Екатеринбург, именно там находится литейная мастерская, где исполнители заказа допустили несоответствия, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

В министерстве добавили, что памятник вернут обратно в течение двух недель.