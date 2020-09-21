Девушка осталась жива, но получила травмы. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Перми очевидцы вызвали «скорую» утром, 20 сентября, к дому на улице Карпинского, 101. Из окна на третьем этаже выпала молодая девушка.

По информации источника, знакомого с происшествием, 29-летняя пермячка хотела таким образом свести счеты с жизнью. Девушка осталась жива, однако получила травмы.

- Пациентка госпитализирована, - сообщили в Минздраве Пермского края. – Ее состояние удовлетворительное, она получает всю необходимую медицинскую помощь.