В центре Перми для проезда будет закрыт перекресток

Ремонтные работы начнутся с 22 сентября. Фото: Василий Вахрин

В Перми на перекресте улицы Ленина с Комсомольским проспектом по ночам будет закрыт проезд по четной стороне улицы для движения всех видов транспорта. Проехать там не получится с 0.00 до 6.00 22, 23, 24 сентября.

На этом участке будут проводится работы по фрезерованию, укладке нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части в рамках реконструкции.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.