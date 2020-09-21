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Общество

В Пермском крае родители смогут оставить отзыв о горячем питании школьников

Сделать это можно на сайте Госуслуг
Анна Маркова
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Обратная связь от родителей, собранная через «Госуслуги», будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения.

Обратная связь от родителей, собранная через «Госуслуги», будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения.

Фото: Борис КОКУРИН

Родители учеников 1-4 классов теперь могут оценить качество бесплатного питания в школах. Сделать это можно на портале Госуслуг. Кроме этого возможно оставить жалобу или предложение по организации горячего питания.

Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

Сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания и позволит повысить уровень его качества. Обратная связь от родителей, собранная через «Госуслуги», будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения.