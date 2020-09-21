В Прикамье появится новая остановка по маршруту курсирования «Ласточек» до Краснокамска

Фото: краевое правительство.

Жители Краснокамска уже оценили удобство нового скоростного маршрута до краевого центра. Но у многих из них было пожелание: сделать в городе дополнительные остановки «Ласточек».

- Новая остановка «Рейд» появится в микрорайоне Заводском до 1 октября, - сообщили в краевом правительстве. – Она будет располагаться рядом с автобусной остановкой «Заводской микрорайон», в районе пересечения ул. Шоссейной с ул. Ленина. Сейчас там обустраивается пассажирская платформа с ограждением и навесом. Жители микрорайона Заводской смогут не тратить время на то, чтобы добраться до станции Краснокамск.

По информации краевого министерства транспорта, до конца года в Краснокамске появятся еще две остановки для «ласточек» - Шоссейная и Никитино. Они будут располагаться в районе микрорайона Мясокомбинат рядом с пересечением улиц Шоссейной и Владимира Кима и возле деревни Никитино.

Также в Краснокамске откроют дополнительный автобусный маршрут. Автобусы будут ходить от автовокзала до станции Краснокамск с учетом времени прибытия электропоездов. Сейчас к «Ласточке» подвозят пассажиров автобусы маршрутов №4, 15 и 18.

Напомним, «Ласточки» по маршруту Краснокамск–Пермь начали курсировать 1 сентября. Одними из первых пассажиров стали глава Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Глава Прикамья назвал открытие железнодорожного сообщения между двумя городами историческим событием, которое позволит Краснокамску включиться в транспортную схему пермской агломерации.

До конца 2022 года предполагается построить ТПУ Краснокамск и сократить время следования «Ласточек» до 35 минут.

Сейчас билет на «Ласточку» в одну сторону стоит 70 рублей. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 рублей по модели «электропоезд + автобус». Пассажиры, прибывающие в Пермь, могут добраться в центр города бесплатно на автобусе №2 (маршрут «Станция Пермь II – Станция Пермь I»), предъявив кондуктору билет на «Ласточку».

Запуск «Ласточек» до Краснокамскка стал первым этапом совместного проекта ОАО «РЖД» и Пермского края по развитию пригородных маршрутов.