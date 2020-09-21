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Общество

В Пермский край на этой неделе поступит 7000 доз вакцины от коронавируса

В Минздраве рассказали, кого будут прививать первыми
Анна Маркова
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Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз.

Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз.

Фото: Эльвира ОСИПОВА

В Пермский край уже на этой неделе планируется поставка партии вакцины против коронавируса. Это 7000 доз вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз.

На заседании оперштаба принято решение использовать первые партии вакцины против коронавируса для организации вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска, в первую очередь, это медики, соцработники и педагоги, а также работники транспортной инфраструктуры. Вакцинация будет проводиться исключительно по желанию.