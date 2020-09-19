«Плюс 68». В Прикамье число заразившихся COVID-19 превысило девять тысяч человек

В больницах на лечении находятся 914 пациентов, на карантине на дому - 2592 человека. Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по коронавирусу на 19 сентября.

- В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщает краевой оперштаб. - Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9012.

Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни 1,13.

Из 68 новых инфицированных – 34 мужчины, 33 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.

В настоящее время в больницах края находятся на лечении 914 пациентов. На карантине на дому под наблюдением врачей – 2592 человека.