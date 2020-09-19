Минприроды Прикамья: в коричневой пене в Каме не превышены химические показатели

Фото: группа ВК "Все Березники".

На минувшей неделе в соцсетях появилось немало постов о том, что в Каме возле Березников плавает огромное пятно коричневой пены.

На место выехали специалисты министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

- 14 сентября специалисты Управления совместно с сотрудниками органов МВД взяли отбор проб воды в Камском водохранилище, - сообщили в пресс-службе минприроды. - Пробы пены были отобраны в местах возможного влияния ООО «Сток». Вода не имела запаха. По предварительным данным факт химического загрязнения отсутствует.

Сейчас проводится анализ на биологическое загрязнение, результаты ожидаются к 5 октября. По результатам проб будет решен вопрос о необходимости административного воздействия.

Материалы направлены в прокуратуру Пермского края для проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Сток», с целью установления источника загрязнения и привлечения виновных лиц к ответственности.