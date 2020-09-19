Лидер фракции ЛДПР в Прикамье получил положительный тест на COVID-19

Фото: Facebook Олега Постникова.

Список медийных персон, заразившихся коронавирусом за последние дни, продолжил лидер фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников. Это случилось на пятый день после окончания выборов губернатора Пермского края, в которых принимал участие экс-кандидат.

О болезни Олега Постникова сообщил «Коммерсант»-Прикамье со ссылкой на самого лидера фракции ЛДПР. Известно, что положительный тест на COVID-19 получили и члены его семьи.

Напомним, ранее «КП»-Пермь» писала, что коронавирус подтвержден у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Депутата Государственной Думы Игоря Сапко, главы Березников Сергея Дьякова и депутата Пермской городской думы Ильи Лисняка.

Также в пятницу, 18 сентября, вечером стало известно, что заболел коронавирусом и гендиректор пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.

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