Подозреваемый в жестоком двойном убийстве в Лысьве задержан

Фото с места происшествия: СУ СКР по Пермскому краю.

Ночью 18 сентября в Лысьве произошел пожар в частном жилом доме. Пожарные после тушения возгорания обнаружили внутри дома тела двух человек – мужчины и женщины. Экспертиза показала, что их смерть произошла до пожара и носит криминальный характер.

Спустя сутки оперативникам удалось задержать подозреваемого в жестком двойном убийстве. Им оказался 36-летний местный житель. Он убил свою мать и старшего брата, затем поджог дом и скрылся с места происшествия.

Подозреваемого задержали ночью 19 сентября. Он в состоянии алкогольного опьянения находился на улицах города.

- Возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство двух лиц», в отношении задержанного проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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