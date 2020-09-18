«Убил и поджег дом». В Прикамье разыскивается подозреваемый в убийстве

В преступлении подозревается 36-летний Янис Бусыгин,

В ночь на пятницу, 18 сентября, в Лысьве пожарные, ликвидировав возгорание в одном из частных домов, обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины.

- В ходе проведения судебно-медицинских экспертиз было установлено, что смерть погибших носит криминальный характер, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье убийство двух лиц.

Следователи рассматривают версию, что супругов убили, а затем подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. В преступлении подозревается 36-летний Янис Бусыгин, который скрылся в неизвестном направлении.

Его приметы: на вид 40 лет, рост166-168 см. среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие темные.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому обращается к жителям города Лысьвы с просьбой сообщить любую известную информацию о подозреваемом и его месте нахождении по телефонам: 8(34249) 6-05-02 или 89024785073.