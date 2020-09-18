Фото: Регион59/VK

Ни для кого не секрет, что Пермский край занимает огромную территорию. Расстояние между некоторыми населенными пунктами сотни километров, и не всегда у поисковых отрядов и экстренных служб получается оперативно добираться до них. Волонтеры поискового отряда "Регион59" задали новый тренд, открывая поисковые подразделения быстрого реагирования в крупных городах края. Поисково - спасательный отряд из города Воткинск решили не отставать и открыл подразделение в Чайковском.

- Волонтеры отряда всегда быстро придут на помощь для поиска пропавшего человека. Также мы будем рады новым волонтерам, - сообщают сотрудники поискового отряда.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского

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