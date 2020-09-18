Благодаря нацпроекту в Перми дополнительно отремонтируют семь улиц

На улицах восстановят тротуары Фото: Василий Вахрин

В Перми этой осенью будут дополнительно отремонтированы еще семь улиц: Пермская, Тихая, Малая Ямская, Трясолобова, Сестрорецкая, Верхне-Муллинская и Мелитопольская. Работы пройдут благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

- Ключевой результат нацпроекта – это повышение безопасности на дорогах и снижение числа ДТП, - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В рамках нацпроекта за три года в регионе было ликвидировано 160 очагов аварийности, количество ДТП уменьшилось на 24 процента.

Улицу Тихую по поручению Дмитрия Махонина отремонтируют на всем протяжении - до спортивной базы «Летающий лыжник». На первом этапе подрядчик отремонтирует участок от улицы Николая Островского до пересечения с улицей Рабоче-Крестьянской – здесь запланировано три полосы движения. На втором этапе ремонт будет продолжен до «Летающего лыжника». На всем участке дороги сделают проезжую часть, тротуары и парковку, также появится около 80 мест для парковки.

На улице Пермской между Сибирской и улицей Газеты «Звезда» пройдет комплексный ремонт, с обустройством тротуаров, установкой барьерного ограждения и бордюров.

На Малой Ямской восстановят тротуары, оборудуют парковочную зону для маломобильных групп населения возле поликлиники.