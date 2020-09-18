В Перми изменится движение нескольких автобусных маршрутов

В связи с реконструкцией улицы Карпинского изменится маршрут двух автобусов. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 19 сентября по 15 ноября изменится движение автобусных маршрутов №28 и №29. Изменения связаны с временным закрытием движения транспорта на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии. Там продолжается реконструкция.

Автобус №28 «проспект Декабристов - улица Милиционера Власова» в направлении от улицы Милиционера Власова будет следовать без заезда на проспект Декабристов по улицам Архитектора Свиязева, Карпинского, Стахановской и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет на остановочных пунктах «по требованию (Школа № 3)», «микрорайон Ераничи» и на существующих автобусных остановках.

Автобусный маршрут №29 «улица Милиционера Власова - проспект Декабристов» в направлении к улице Милиционера Власова будет следовать без заезда на остановочный пункт «Школа №3» по проспекту Декабристов, улицам Шахтерской, Рязанской, Карпинского и далее по маршруту следования. Посадка и высадки пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Веры Засулич», «театр «Ироничная компания» и на существующих автобусных остановочных пунктах.