Подведены итоги Чемпионата Пермского края по плаванию

Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – спорту» филиал «ПМУ» поддержал проведение Чемпионата Пермского края по плаванию. Соревнования прошли 17 и 18 сентября в спортивном комплексе «Олимпия».

В Чемпионате приняли участие мужчины 2005 г.р. и старше и женщины 2007 г.р. и старше, имеющие разряд не ниже 3-го спортивного. Борьба развернулась в индивидуальных видах программы на дистанциях от 50 до 1500 метров. За два дня соревнований было разыграно 32 комплекта наград.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

– Чемпионат Пермского края по плаванию прошел с соблюдением всех мер против распространения коронавирусной инфекции, предписанных надзорными органами. После долгого перерыва из-за режима самоизоляции спортсменам важно не только полноценно тренироваться, но и участвовать в соревнованиях, проходить отбор на состязания более высокого уровня.

Чемпионами соревнований по числу золотых медалей стали: Владислав Третьяков (Пермь), Елизавета Синюкова (Пермь) – по 4 золотых награды; Александр Галышкин (Пермь) – 3 золотых медали.

Диана Федорочева, мастер спорта, бассейн «Олимпия-Пермь», победитель соревнований на дистанциях 50 и 100 метров на спине:

- Не могу сказать, что я очень довольна своими результатами, но в условиях, когда мы почти полгода не тренировались в бассейне, их можно назвать неплохими. Из-за долгого перерыва было тяжело возвращаться к тренировкам, мышцы отвыкли от нагрузки. Хотя дома я все время тренировалась, делала упражнения. Но все равно очень не хватало бассейна. Эти соревнования – проверка того, насколько хорошо мы тренировались. Они дают понять, удалось ли восстановиться после долгого перерыва и первого месяца тренировок.

Александр Маврин, мастер спорта, бассейн «Дельфин» (Краснокамск), победитель соревнований на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем:

- Когда были закрыты бассейны, плавать было негде. Я много бегал, по 8-12 километров в день, плюс работал с собственным весом. Потом бассейны открыли и было очень сложно войти в ритм. Да и сейчас процесс восстановления ещё идёт. Только прихожу в форму. Поэтому не очень доволен тем, как проплыл. Дальнейшие планы на сезон очень зависят от ситуации с коронавирусом. Если ничего не отменят, то планирую поехать на первенство ПФО, а там надеюсь отобраться на всероссийские соревнования.

Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Организаторами Чемпионата Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия».

Золотые медали Чемпионата завоевали:

- 50 м (вольный стиль) – Александр Галышкин (Пермь), Елизавета Синюкова (Пермь)

- 100 м (вольный стиль) – Владислав Третьяков (Пермь), Елизавета Синюкова (Пермь)

- 200 м (вольный стиль) – Александр Галышкин (Пермь), Елизавета Синюкова (Пермь)

- 400 м (вольный стиль) – Александр Маврин (Краснокамск), Елизавета Синюкова (Пермь)

- 800 м (вольный стиль) – Анастасия Черепанова (Губаха)

- 1500 м (вольный стиль) – Александр Маврин (Краснокамск)

- 50 м (на спине) – Дмитрий Иглин (Пермь), Диана Федорочева (Пермь)

- 100 м (на спине) – Савелий Паньков (Пермь), Диана Федорочева (Пермь)

- 200 м (на спине) – Артем Колышкин (Пермь), Анна Масленникова (Пермь)

- 50 м (брасс) – Владислав Третьяков (Пермь), Мария Жигалова (Пермь)

- 100 м (брасс) – Богдан Камаев (Губаха), Виктория Дорошенко (Пермь)

- 200 м (брасс) – Владислав Третьяков (Пермь), Мария Жигалова (Пермь)

- 50 м (баттерфляй) – Юрий Шарыкин (Пермь), Алиса Головина (Пермь)

- 100 м (баттерфляй) – Юрий Шарыкин (Пермь), Ярослава Исаева (Пермь)

- 200 м (баттерфляй) – Александр Галышкин (Пермь)

- 200 м (комплексное плавание) – Владислав Третьяков (Пермь), Дарья Проснева (Пермь)

- 400 м (комплексное плавание) – Владимир Черняев (Пермь), Анастасия Черепанова (Губаха)