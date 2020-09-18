В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в рекордном числе территорий

Косинский округ остается единственной территорией, где нет заболевших коронавирусом. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 67 человек. Новые заболевшие проживают в 21 территории региона - это рекордное количество территорий, в которых выявили заболевших.

Больше всего жителей, получивших получившие положительный тест на COVID-19, выявлено Перми - 27. В Березниках и Чайковском обнаружено по 6 заболевших, еще по 3 жителя с COVID-19 выявлено в Соликамске, Кудымкаре и Карагае.

По два случая заражения за предыдущие сутки в Добрянке, Красновишерске, Уинском и Чердыни. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 11 территориях края: Большесосновском округе, Верещагино, Кишерти, Куединском, Кунгурском районах, Лысьве, Нытве, Очере, Суксуне, Чернушке и в Чусовом.

При этом в Карагайском районе в последний раз новые случаи заболевания были выявлены больше 2 недель назад.

Косинский округ остается единственной территорией, где нет заболевших коронавирусом.