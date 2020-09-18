Сегодня в Перми открывается Всероссийский Фестиваль военных и духовых оркестров

Три дня в Перми будет звучать классическая, песенная, маршевая, танцевальная, джазовая и популярная музыка. Фото: архив "КП"

В Перми, 18 сентября, на главной городской эспланаде состоится открытие Всероссийского Фестиваля военных и духовых оркестров «Фанфары Победы», который проходит в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

Три дня в городе будет звучать классическая, песенная, маршевая, танцевальная, джазовая и популярная музыка в исполнении знаменитых военных оркестров страны. Расписание мероприятий фестиваля: 18 сентября с 18.00 до 21.40 – Открытие фестиваля (Эспланада) 19 сент. 12.00 –15.00 – индивидуальные концерты Парк Чехова, Парк Миндовского 19 сент. 17.00 – 20.00 – индивидуальные концерты Парк Счастье есть 19 сент. 21.00 – 23.30- индивидуальные концерты Соборная площадь

20 сентября – 17.00 - 20.00 Шоу марширующих оркестров Манеж СК им. Сухарева

Все уличные мероприятия фестиваля будут бесплатны для зрителей. Билеты на завершающий гала-концерт в СК им. В.П. Сухарева в городских зрелищных кассах.