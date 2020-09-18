Райффайзенбанк предлагает премиальным клиентам новую кредитную карту

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Райффайзенбанк запускает новую кредитную карту «Кэшбэк на все Премиум». Вместе с кэшбэком в рублях 1.5% на покупки во всех категориях владельцы этой карты будут получать дополнительные привилегии, включая консьерж-сервис и скидки премиального уровня. Карта бесплатна в обслуживании, кредитный лимит составляет до 1 000 000 рублей, а беспроцентный период — до 52 дней.

«Клиент получает кэшбэк 1,5% с покупок в любых категориях, оплаченных кредитной картой (Visa Signature) без ограничений по максимальной сумме. Кэшбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счёт. Баланс кэшбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн», -отметил Алексей Пылов, директор офиса «Пермский» Райффайзенбанка.

Среди дополнительных привилегий, доступных владельцам карты «Кэшбэк на все Премиум» — скидки 15% на поездки бизнес-классом с Wheely и Gett, страхование от потери, кражи и повреждения приобретенных по карте товаров, а также бронирование билетов и выбор ресторана от консьерж-сервиса в формате 24/7. Заказать кредитную карту можно в приложении Райффайзен-Онлайн, в офисе Райффайзенбанка или на сайте raif.ru.