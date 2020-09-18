Игорь Сапко признался, что заболел коронавирусом.

«Ковидная зараза» не обошла стороной и меня». Депутат Госдумы Игорь Сапко на больничном

Бывший глава Перми признался, что заболевание протекает в легкой форме

Депутат Государственной Думы Игорь Сапко признался, что заболел коронавирусом. Бывший глава Перми рассказал, как себя чуствует на странице в соцсети.

«Мыть чаще руки, соблюдать эпидемиологические требования?! Обязательно!!! К сожалению, «ковидная зараза» не обошла сторонои и меня! Нахожусь на больничном, в Перми. Чувствую себя хорошо, температура нормальная, заболевание протекает в относительно легкои форме.

Наблюдают меня очень внимательные врачи. Всем, кто трудится сегодня на «передовои » хочется в очереднои раз сказать огромное спасибо за титаническии труд! Хочу пожелать всем здоровья, относитесь более внимательнее к себе, берегите особенно родителеи и людеи пожилого возраста! Дел много впереди!»

Напомним, 17 сентября, стало известно, что COVID-19 заболел избранный глава Прикамья Дмитрий Махонин. Также опасная инфекция подтвердилась у главы Березников Сергея Дьякова, депутата Городской Думы Ильи Лисняка и депутата Добрянской Думы Марка Коробова.

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