Волонтеры объявили срочный сбор на поиски мужчины в Пермском крае

Мужчина ушел за грибами 16 сентября и не вернулся.

В селе Горы Осинского района пропал 70-летний Кладов Валерий Степанович. Волонтеры поискового отряда "Регион 59" выходят на его поиски и объявили сборы. Поиски будут проходить в лесу, так как пенсионер ушел за грибами.

Время и место сбора: Сбор 18.09.20 с. Горы, улица Советская у предприятия «Маш Двор».

Одежда по погоде , светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки. С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Координатор: Яна - 89082481947 Инфорг - Виктория - 89223197776