Пермский классический университет частично переходит на дистанционное обучение

Практические и лабораторные занятия, лекции в малых группах остаются в офлайн-режиме. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» с 21 сентября частично переходит на дистанционный формат обучения. Практические и лабораторные занятия, лекции в малых группах остаются в офлайн-режиме.

В администрации вуза напоминают, что ношение маски – обязательно.

«Маска – обязательное условие для входа во все корпуса ПГНИУ. Это значит, что студенты, преподаватели, сотрудники и гости университета должны использовать маски во всех помещениях вуза».