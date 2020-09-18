ВТБ и Корпорация развития Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве

Банк ВТБ активно сотрудничает с бизнесом Пермского края, финансирует проекты в ключевых отраслях экономики Фото: Василий Вахрин

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития инфраструктуры в регионе, финансирования инвестиционных проектов в различных отраслях. В частности, стороны будут взаимодействовать по разработке и экспертной оценке проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципалитетов и коммерческих организаций на территории Пермского края.

«Банк ВТБ, как один из ведущих финансовых институтов в стране, заинтересован в реализации инвестиционных проектов и содействии социально-экономическому развитию Пермского края. Мы активно работаем с предпринимателями, интерес с их стороны подтверждают стабильный рост портфелей банка и клиентской базы в этом сегменте. Мы уверены, что заключенное соглашение послужит развитию комфортной бизнес-среды в регионе», - подчеркнул управляющий банка ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

«Перед Корпорацией стоит ряд стратегических задач, которые требуют привлечения средств как посредством механизмов государственно-частного партнерства, так и посредством традиционного банковского финансирования, – отметил генеральный директор Корпорации развития Алексей Бураков. – Мы рассчитываем, что сотрудничество с крупным банком, который заинтересован в развитии экономики Пермского края, будет продуктивным и позволит реализовать ряд социально значимых проектов».

Банк ВТБВТБ активно сотрудничает с бизнесом Пермского края, финансирует проекты в ключевых отраслях экономики. На 1 июля 2020 года корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе насчитывает 40 млрд рублей, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – 35,4 млрд рублей. Наиболее значительные доли в его структуре приходятся на торговые компании, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, машиностроение, строительный сектор.

Справка:

Корпорация развития Пермского края – консалтинговая организация, созданная в целях содействия развитию региональной экономики путем разработки инвестиционных и инфраструктурных проектов, привлечения инвестиций для последующей реализации данных проектов. Корпорация участвует в разработке и реализации проектов, инициированных Правительством Пермского края и органами государственной власти Пермского края, частными инвесторами, при условии, что проект отвечает инвестиционной стратегии Корпорации, утверждаемой Советом директоров, а также проектов, включенных в число региональных или краевых проектов и целевых программ.