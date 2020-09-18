В Пермском крае коронавирусом заболели еще 67 человек

Всего COVID-19 с начала пандемии диагностировали у 8944 пермяков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 67 человек. Роспотребнадзор сообщает:

«53 человека проходят лечение в больницах, 14 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей».

Всего COVID-19 с начала пандемии диагностировали у 8944 пермяков.

Из 67 новых заболевших - 25 мужчин, 39 женщин, 3 детей - 3 мальчика. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 12 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Напомним, 17 сентября, стало известно, что COVID-19 заболел избранный глава Прикамья Дмитрий Махонин. Также опасная инфекция подтвердилась у главы Березников Сергея Дьякова, депутата Городской Думы Ильи Лисняка и депутата Добрянской Думы Марка Коробова.

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