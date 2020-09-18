«Лежит в больнице». У главы Березников подтвердился коронавирус

Сергей Петрович проходит лечение в краевой больнице в Березниках. Фото: администрация города Березники.

«У главы города Березники Сергея Дьякова диагностирован COVID-19», - сообщается на официальной странице в соцсети администрации Березников.

Сергей Петрович проходит лечение в краевой больнице им. Е.А. Вагнера. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Временное исполнение должностных обязанностей главы города возложено на первого заместителя главы администрации Владимира Шанина.