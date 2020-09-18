«Надели наручники в зале суда». В Перми изменили приговор 17-летнему подростку, который на папином Lexus насмерть сбил 24-летнюю девушку

- Фото: Василий Вахрин

- Полтора года в воспитательной колонии, - огласила приговор 17-летнему подростку судья.

Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Резонансное ДТП, напомним, произошло в Перми 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых. За рулем внедорожника находился 17-летний подросток. Он взял ключи от папиной машины, поехал кататься по городу и насмерть сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Два месяца назад суд Индустриального района приговорил виновника аварии к двум годам условно с запретом управлять транспортными средствами в ближайшие 2 года 10 месяцев.

Родные погибшей девушки не согласились с таким решением и обжаловали его. Сегодня школьника приговорили к реальному сроку.

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