На пожаре в Перми мужчина получил ожоги 80% тела

На пожаре серьезно пострадал мужчина. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Серьезный пожар произошел ночью, 18 сентября, на территории промывочно-пропарочной станции по улице Кочегаров в Перми.

Пожарным пришлось бороться о открытым огнем на тупиковых железнодорожных путях. Угрозы распространения на соседние строения не было. На расписание движения поездов пожар не влиял.

- Площадь пожара составила 60 м2, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Мужчина получил ожог на площади тела 80%, направлен скорой медицинской помощью в ожоговый центр. К тушению пожара привлекались 36 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 22 человека и 8 единиц техники. По факту пожара проводится проверка.

В социальных сетях жители близлежащих домов сообщали о мощных хлопках, которые доносились с места пожара.