В квартире в Перми обнаружили мумию мужчины

Полицейские проводят проверку, экспертам предстоит выяснить, от чего умер мужчина. Фото: Василий Вахрин

В Перми, в доме на улице Снайперов, 14, соседи уже месяц не видели своего соседа. Настораживало и то, что на ластичной площадке, где находится квартира мужчины, ощущается трупный запах.

Жильцы подъезда вызвали полицию. Дверь была закрыта изнутри на ключ, чтобы зайти в туда, потребовалась помощь спасателей. Они открыли дверь и обнаружили в квартире тело мужчины, которое уже превратилось в мумию.

Полицейские проводят проверку, экспертам предстоит выяснить, от чего он умер.