Власти рассматривают возможность перелетов из Перми в Барселону

Также из международных рейсов – продолжится софинансирование рейса Пермь–Прага. Фото: архив "КП"

На днях Министерство транспорта Прикамья выступило с докладом по развитию субсидируемых воздушных перевозок из международного аэропорта «Пермь» на 2021 год.

Первый рейс, который планируют субсидировать из бюджета Пермского края, - Пермь-Барселона. Сейчас прорабатывается вопрос открытия данного маршрута. Предполагается, что вылеты будут дважды в неделю на самолетах типа Boing-737-800 вместимостью 189 пассажиров. Примерная стоимость билета составит 13-16 тысяч рублей в одну сторону.

Как отмечают в Минтрансе, открытие прямого авиасообщения с Барселоной особенно оценят трансферные пассажиры, которые смогут воспользоваться этим перелетом в качестве старта европейского путешествия. Еще один рейс, который предлагается для софинансирования, - Пермь-Волгоград. По два вылета 2 в неделю на самолетах типа CRJ-200 - это семейство региональных пассажирских реактивных самолетов, рассчитанных на 50 мест.

Софинансировать полностью предлагается только рейсы в осенне-зимний период, летом (с 1 мая по 31 августа) один из еженедельных вылетов будет субсидироваться, второй – выполняться на коммерческой основе. По данным краевого минтранса, уже получено предварительное согласие от Волгоградской области в части софинансирования обратных рейсов, из Волгограда в Пермь.

Третий рейс, который предлагается поддержать, – межрегиональный, из Перми в Челябинск. Рейсы планируется выполнять 2 раза в неделю на воздушных судах типа CRJ-200, как и в Волгоград. Билет до Челябинска при этом обойдется в 3225 руб.

Также на 2021 год запланированы субсидированные рейсы по привычным направлениям: Казань, Самара, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Сургут, Уфа, Тюмень, Минеральные Воды.

Из международных рейсов – продолжится софинансирование рейса Пермь–Прага.