В Пермском крае 17-летнего парня будут судить за истязание бывшей подруги

Подростка обвиняют в «истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего». Фото: Василий Вахрин

В Чердыни следователи передали в суд материалы уголовного дела. 17-летнего юношу обвиняют в «истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего».

По версии следствия с октября 2019 года по май 2020, он систематически избивал 15-летнюю девочку, которая прекратила с ним дружбу. Поджидал ее на улице и наносил удары кулаками по телу.

- В ходе предварительного следствия было допрошено 8 свидетелей, проведен осмотр места происшествия, проведена судебно-психиатрическая экспертиза, - сообщает СУ СК по Пермском краю. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.