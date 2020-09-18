В Пермском крае продолжаются поиски в лесу инвалида по слуху

Мужчина ушел в лес за грибами 14 сентября и пропал.

В Березовском районе в лесу пропал житель села Щекино. 70-летний Михаил Кузнецов ушел в лес 14 сентября и не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

У Михаила Кузнецова инвалидность по слуху. Он может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку, черно-белую полосатую футболку, черную вязаную шапку. На ногах - зеленые сапоги, с собой взял плетеную корзину.

Инфорг: Мария 89028344698